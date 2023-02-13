Гордума Екатеринбурга разберет ошибки в декларациях о доходах трех депутатов

В декларациях о доходах трех депутатов гордумы Екатеринбурга обнаружили ошибки. Речь идет о документах, поданных в 2019-21 годах.

Рассматривать результаты проверки достоверности и полноты сведений будут на ближайшем заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения, сообщается в повестке заседания. Ошибки были допущены в декларациях Александра Караваева из "Справедливой России", Антона Швалева из "Единой России" и Виктора Сомикова из КПРФ.

Детали пока не раскрываются.