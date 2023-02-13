На вторую очередь "Дацюк Арены" в Екатеринбурге направлено 100 млн рублей

Екатеринбургу направлено 100 млн рублей на строительство второй очереди "Дацюк Арены". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Данную сумму в качестве приза получила команда "СВ Металл", одержав победу в Ночной хоккейной лиге в 2022 году. Деньги пойдут на строительство "Дацюк Арены" в уральской столице – соответствующее постановление принято кабинетом министров.

Торжественная церемония закладки первого камня второй очереди объекта состоялась 9 сентября прошлого года. В ней принял участие сам легендарный хоккеист Павел Дацюк и другие почетные гости.

Тогда же было анонсировано, что одним из источников финансирования строительства второй очереди "Дацюк Арены" станет грант президента России, полученный за победу команды "СВ Металл" в турнире Ночной хоккейной лиги в размере 100 млн рублей. Сейчас эти деньги поступили в бюджет Свердловской области и были направлены Екатеринбургу.

Напомним, что в 2022 году Павел Дацюк объявил о своем уходе из спорта. В ХК "Автомобилист" заявляли, что не знают, когда прославленный хоккеист проведет свой прощальный матч.