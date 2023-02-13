На вторую очередь "Дацюк Арены" в Екатеринбурге направлено 100 млн рублей

13 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На вторую очередь "Дацюк Арены" в Екатеринбурге направлено 100 млн рублей

Екатеринбургу направлено 100 млн рублей на строительство второй очереди "Дацюк Арены". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Данную сумму в качестве приза получила команда "СВ Металл", одержав победу в Ночной хоккейной лиге в 2022 году. Деньги пойдут на строительство "Дацюк Арены" в уральской столице – соответствующее постановление принято кабинетом министров.

Торжественная церемония закладки первого камня второй очереди объекта состоялась 9 сентября прошлого года. В ней принял участие сам легендарный хоккеист Павел Дацюк и другие почетные гости.

Тогда же было анонсировано, что одним из источников финансирования строительства второй очереди "Дацюк Арены" станет грант президента России, полученный за победу команды "СВ Металл" в турнире Ночной хоккейной лиги в размере 100 млн рублей. Сейчас эти деньги поступили в бюджет Свердловской области и были направлены Екатеринбургу.

Напомним, что в 2022 году Павел Дацюк объявил о своем уходе из спорта. В ХК "Автомобилист" заявляли, что не знают, когда прославленный хоккеист проведет свой прощальный матч.

Теги: Дацюк Арена, строительство, деньги, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети