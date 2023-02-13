В Архангельской области протестуют против строительства мусорного полигона

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин в своем Telegram-канале высказался о протесте в Архангельской области против нового мусорного проекта. По словам политика, жители Коряжмы требуют от губернатора Архангельской области Александра Цыбульского отказаться от строительства комплекса по обработке и утилизации отходов в 1 км города (формально в Котласском районе).

"Мусор поедет на этот комплекс несортированный, причем сразу из семи районов. Раздельный сбор отходов в Архангельской области, как и везде в стране, отсутствует. Так что надежд на то, что будет налажена какая-то переработка, нет", - написал Ступин.

Организация-подрядчик, ООО "Террикон", имеет печальную репутацию, уточнил Ступин.

"Согласно письму прокуратуры Московской области от 21.07.2022 в мой адрес, ООО "Террикон" допускало нарушения природоохранного законодательства на объекте "Нева" в Солнечногорске и "Солопово" в Зарайске Московской области. Прокуратура внесла представление", - написал Ступин.

По данным администрации Архангельской области, мусоросортировочный комплекс в Коряжме планируется построить до конца 2024 г. К этому же сроку в Поморье должны появиться еще два аналогичных объекта обращения с ТКО – в Няндоме и под Архангельском. Общий объем переработки трех мусоросортировочных комплексов составит 405 тыс. т мусора в год, что практически совпадает с годовым объемом производимых на территории области отходов. Архангельская область является пилотным регионом России, где проект будет реализован за счет средств федерального бюджета.

Строительство объекта по сортировке мусора в Коряжме планируется в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО", являющегося частью национального проекта "Экология". Как сообщил 1 ноября 2022 г. на еженедельном оперативном совещании при губернаторе заместитель председателя областного правительства Евгений Автушенко, общий объем финансирования строительства объекта из федерального бюджета составит 1,3 млрд руб., с учетом регионального софинансирования на реализацию проекта будет направлено 1,8 млрд руб.