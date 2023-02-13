13 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters/Ammar Awad

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы в Иерусалиме и Тель-Авиве

Многотысячный протест против предложенной правительством реформы юридической системы страны проходит в Израиле накануне первого чтения законопроекта в Кнессете.

Как сообщает РИА Новости, десятки тысяч израильтян вышли на улицы в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Также по всей стране проходит массовая забастовка, участие в которой, по оценкам СМИ, принимает до миллиона человек.

Реформа предполагает, что правительство Биньямина Нетаньяху получит контроль над отборочной комиссией судей и ограничит надзор Верховного суда в отношении базовых законов. По мнению демонстрантов, планы правительства реформировать судебную систему ставят под угрозу израильскую демократию и ведут к узурпации власти.

Демонстрация против планируемой юридической реформы в Израиле(2023)|Фото: Reuters/Ammar Awad

Демонстрация против планируемой юридической реформы в Израиле(2023)|Фото: Reuters/Ammar Awad

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал отложить рассмотрение реформы, которая, по его словам, поставила страну на грань социального и конституционного коллапса.

В январе, после того, как первая часть реформы была предложена министром юстиции Яривом Левиным, порядка 100 тысяч жителей Тель-Авива вышли на антиправительственную акцию. Акции протеста идут уже шесть недель подряд.

Теги: израиль, протесты, судебная реформа, нетаньяху



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