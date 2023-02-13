13 Февраля 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

Арестович: Два украинских архетипа - жлоб и садист

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович высказался об архетипах украинцев.

После начала СВО многие украинцы восприняли военный конфликт как "право на жлобство".

"Два темных архетипа Украины — жлоб и садист. Жлобство и "патриотический" лозунг — и ты всегда прав", — сказал он.

"Сложное мышление деградировало до простого, простое деградировало до лозунгов, лозунги деградировали до "ату его", - добавил Арестович.

В последнее время Арестович делает внешне оппозиционные заявления, с которыми могут согласиться многие жители Новороссии. Он может возглавить новую "пророссийскую" силу, подконтрольную украинскому режиму, считают некоторые эксперты и телеграм-каналы.

Теги: Алексей Арестович, Украина



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