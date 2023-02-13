Депутаты Березниковской городской думы выбрали нового главу города

Депутаты Березниковской городской думы сегодня на заседании выбрали нового главу города.

Как сообщили Накануне.RU в думе города, большинством голосов был выбран экс-глава центра организации закупок Прикамья Алексей Казаченко. Этот пост он занимал с 2019 г. Ранее был заместителем министра здравоохранения региона. Имеет высшее юридическое и экономическое образование.

За него проголосовали 24 депутата.

За второго претендента депутата Березниковской городской думы, старшего тренера ассоциации БК "Калий-Баскет" Алексея Пегушина проголосовал один депутат.

Напомним, 15 августа 2022 г. глава Березников Константин Светлаков заявил о досрочном прекращении полномочий. По словам мэра, на такой шаг его толкнули "семейные обстоятельства". В должности мэра он проработал около двух лет.