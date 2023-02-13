Депутатов Госдумы обязали трижды провериться на коронавирус

Депутатам Госдумы предстоит три раза сдать тесты на коронавирус.

"Депутатам Госдумы разослали извещение о необходимости в ближайшие дни (14, 16 и 20 февраля) пройти тестирование на Covid-19. Очевидно, эти меры связаны с грядущим посланием президента РФ, которое намечено на 21 февраля", - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Денис Парфенов.

Напомним, послание президент России Владимир Путин огласит в Гостином дворе 21 февраля. В послании он сделает акцент на текущей ситуации, включая спецоперацию, экономику, социальные вопросы. "В силу специфики нынешнего момента" среди приглашенных на мероприятие могут появиться участники СВО.