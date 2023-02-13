Омбудсмен Москалькова просит СКР проверить видео с еще одной "казнью" бывшего бойца ЧВК "Вагнер"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в Следственный комитет с требованием проверки подлинности видео, на котором, предположительно, запечатлено убийство мужчины, дезертировавшего из ЧВК "Вагнер".

Видео появилось в сети сегодня. На нем запечатлен мужчина, называющий себя Дмитрием Якущенко – бывшим заключенным, рекрутированным ЧВК "Вагнер" на службу в зоне СВО. Он, якобы, оказавшись в украинском плену, выразил желание воевать против российской армии. Потом мужчина говорит, что его похитили в Днепре и отвезли в некий подвал. Затем неизвестный убивает Якущенко ударом по голове кувалдой.

"Я намерена направить [обращение] в Следственный комитет с целью провести проверку подлинности этого видео <...> внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять", - заявила Москалькова РБК.

Аналогичное видео появилось в ноябре. Тогда при похожих обстоятельствах был убит бывший заключенный Евгений Нужин. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя то видео, назвал его "прекрасной режиссерской работой" и сказал, что оно должно называться "Собаке — собачья смерть".