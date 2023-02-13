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Происшествия В России
Фото: ЦОН. Свердловская область

Омбудсмен Москалькова просит СКР проверить видео с еще одной "казнью" бывшего бойца ЧВК "Вагнер"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в Следственный комитет с требованием проверки подлинности видео, на котором, предположительно, запечатлено убийство мужчины, дезертировавшего из ЧВК "Вагнер".

Видео появилось в сети сегодня. На нем запечатлен мужчина, называющий себя Дмитрием Якущенко – бывшим заключенным, рекрутированным ЧВК "Вагнер" на службу в зоне СВО. Он, якобы, оказавшись в украинском плену, выразил желание воевать против российской армии. Потом мужчина говорит, что его похитили в Днепре и отвезли в некий подвал. Затем неизвестный убивает Якущенко ударом по голове кувалдой.

"Я намерена направить [обращение] в Следственный комитет с целью провести проверку подлинности этого видео <...> внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять", - заявила Москалькова РБК.

Аналогичное видео появилось в ноябре. Тогда при похожих обстоятельствах был убит бывший заключенный Евгений Нужин. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя то видео, назвал его "прекрасной режиссерской работой" и сказал, что оно должно называться "Собаке — собачья смерть".

Теги: татьяна москалькова, казнь, убийство, чвк вагнер, дмитрий якущенко



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Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2023 14:53 Мск Пресс-служба ЧВК "Вагнер" опубликовала видео с живым Якущенко после сообщений о его "казни"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.02.2023 08:10 Мск В сети появилось видео еще одной "казни" кувалдой экс-участника ЧВК "Вагнер"


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