На Южном Урале экс-директора термального комплекса осудят за гибель ребенка

В Челябинской области бывшего директора комплекса "Термаль" горячих источников "Баден-Баден" будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть ребенка, сообщили Накануне в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, днем 23 февраля прошлого года в бассейне термального комплекса обнаружили тело 11-летней девочки без признаков, указывающих на криминальный характер смерти. По версии следствия, во время ныряния в джакузи волосы девочки зацепились за конструктивный элемент в виде металлического диска для поступления аэрированной воды, закрепленного винтами, которые из-за ненадлежащего обслуживания не обеспечивали неподвижное состояние диска на дне бассейна. Возникновение деформации диска и образование люфта не позволили ребенку самостоятельно извлечь голову из воды, что повлекло смерть потерпевшей.

Кроме того, в праздничный день в комплексе было недостаточное количество спасателей, которые были стажерами по гражданскому договору, и отсутствовал дежурный медицинский персонал. Это не позволило своевременно обнаружить потерпевшую и оказать ей квалифицированную помощь.