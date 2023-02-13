Передумал? Свердловский губернатор вдруг выступил за снижение тарифов на электроэнергию

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выступил против повышения тарифа на электроэнергию и обратился с соответствующим заявлением на федеральный уровень. Куда именно обратился губернатор, в департаменте информполитики региона не уточняют.

В первую очередь, как считает областной глава, необходимо снизить индикативную цену на электроэнергию - это одна из составляющих конечного тарифа. В случае уменьшения этого показателя, снизится и тариф и плата за электричество. Для регионов ее устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).

"Фактически индикативная цена определяет, за сколько гарантирующие поставщики – компании, которые поставляют в наши дома электричество – будут покупать электроэнергию на оптовом рынке у компаний, которые эту энергию производят, генерируют", – рассказал член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Имамов.

В экспертном сообществе считают, что в Свердловской области электроэнергию вырабатывают с профицитом, а потому индикативная цена не должна была расти. При этом в регионе тариф практически ежегодно индексируется, и на сегодняшний день этот показатель для Среднего Урала самый высокий в России.

Федеральным властям также указали на то, что переходить на (одноставочный) дневной тариф необходимо постепенно - на протяжении 2-3 лет, как регион предлагал в прошлом году.

"Решения ФАС, на основании которых в Свердловской области были рассчитаны новые тарифы, не предполагали поэтапного изменения подходов. Даже если оставить в стороне такие нюансы как действовавшую в нашем регионе скидку на оплату электричества в выходные и праздники, само по себе изменение методики влечет за собой значительный рост среднего тарифа, дифференцированного по зонам суток. Учитывая, что подавляющее большинство потребителей у нас используют именно двухтарифные приборы учета, в ФАС еще в прошлом году направлялось предложение о том, чтобы переход на новую методику для нашего региона был постепенным. Не сразу, а, скажем, в течение 2-3 лет. Но пока решения по этому вопросу на федеральном уровне нет", – добавил Имамов.

Напомним, что ранее РЭК Свердловской области, которая является уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области в сфере государственного регулирования цен, и руководствуется в своей деятельности федеральными и областными законами, сперва резко повысила на треть тариф на электроэнергию, а затем, когда это решение было отменено, в свою очередь отменила "ночной", более дешевый тариф. В комиссии поспешили успокоить жителей региона, что особой разницы граждане не почувствуют, однако уже в этом месяце свердловчане получили квитанции с суммой почти в два раза выше, чем в прошлом месяце.

После этого жители Среднего Урала создали очередную петицию за возвращение "ночного" тарифа на электроэнергию. Авторы утверждают, что РЭК, которой запретили повышать тариф на электроэнергию на 35%, специально решила убрать "ночной" тариф, чтобы обойти запрет и "остаться в плюсе". Особенно от такого решения страдают жители поселений с частными домами, чьи отопление, водоснабжение, канализация и прочие бытовые моменты осуществляются за счет энергопотребляющих устройств.