Переговоры РФ и Индии о производстве Ка-226Т заморожены

Переговоры с Индией по производству вертолетов Ка-226Т заморожены, поскольку партнера РФ не устраивает предложенный совместным предприятием уровень локализации, однако индийское военное ведомство рассматривает закупку у России готовых машин.

"К сожалению, переговоры с индийскими партнерами об уровне локализации производства вертолетов Ка-226Т практически заморожены. Как утверждает Министерство обороны Республики Индия, их не удовлетворяет тот уровень локализации, который предложен совместным предприятием", - сказал ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в рамках открывшейся в Бангалоре международной выставки Aero India 2023.

По его словам, в настоящее время индийским партнерам переданы обновленные предложения по локализации производства вертолетов в Индии, которыми предусмотрена 70%-ная локализация. Ожидается решение Индийской стороны о продолжении переговорного процесса.