Президент Молдавии заявила о попытках изменения конституционного строя в стране

Президент Молдавии Майя Санду объявила о раскрытии попыток изменения конституционного строя в стране. Якобы, эту информацию подтвердили молдавские спецслужбы. Ранее ей передал некие документы на эту тему Владимир Зеленский.

Зеленский заявлял, что сменить строй в Молдавии попытается Россия. Санду не была так категорична: она обвинила и оппозиционные силы, в том числе партию "Шор", которая давно добивается отставки президента.

На этом фоне Санду потребовала от парламента расширить полномочия спецслужб и прокуратуры.

Между тем, в Молдавии с прошлой недели продолжается политический кризис: в отставку ушло правительство, проработавшее всего полтора года. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что кабинет министров не пользуется поддержкой населения.