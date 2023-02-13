Метеор взорвался в небе над Ла Маншем

Небольшой астероид взорвался над проливом Ла Манш после входа в атмосферу Земли. Красочное небесное происшествие запечатлели очевидцы по обе стороны пролива – его было видно и на юге Англии, и вблизи французского города Руан.

Европейское космическое агентство оценило размер ярко вспыхнувшего метеора всего в один метр. Примечательно, что появление метеора, получившего название Sar2667, было предсказано. Это седьмой случай в истории, когда появление метеора было предсказано заранее.