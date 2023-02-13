Песков отреагировал на слова Медведчука о предложении Порошенко "забрать Донбасс"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу слов украинского политика Виктора Медведчука о том, что бывший лидер Украины Петр Порошенко предлагал отдать территорию Донбасса России.

"Без комментариев, но хочу отметить лишь то, что как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении Донбасса, ни один режим бы в отношении нужных территорий так бы не действовал", — сказал Песков.

"Ни один режим бы не занимался тем, что вполне можно считать геноцидом, ни один режим бы не обстреливал свои территории и свое население из тяжелой артиллерии, не убивал бы женщин, детей, стариков", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее бывший депутат Виктор Медведчук сообщил, что экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал лидеру РФ Владимиру Путину забрать Донбасс. Он отметил, что Путин в те годы говорил, что Донбасс является Украиной.