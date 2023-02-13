На Ямале мужчину, выбросившего двухлетнего ребенка из окна, признали вменяемым

На Ямале заключили под стражу мужчину, 1969 года рождения, выбросившего из окна квартиры на втором этаже двухлетнюю девочку, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 22 января 2023 года, в селе Аксарка Приуральского района. Подозреваемый был пьян. Плач маленькой внучки сожительницы его раздражал и он выбросил ребенка на улицу. Снег смягчил падение, благодаря чему ребенок не погиб. Крик девочки услышал сосед. Он выбежал на улицу, занес пострадавшую в квартиру, вызвал медиков.

Подозреваемому вменяют покушение на убийство малолетнего. По результатам экспертизы, мужчина в момент инкриминируемого ему преступления в полной мере осознавал фактический характер своих действий и мог руководить ими.

По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.