13 Февраля 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Школьников хотят разрешить привлекать к труду

В комитете Госдумы по просвещению прошло обсуждение поправок в законодательство о том, чтобы разрешить привлекать школьников к труду.

Законопроект о трудовом воспитании в школе поручил разработать комитету спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам пленарного заседания с участием министра просвещения Сергея Кравцова.

Согласно действующему законодательству, привлекать школьников к труду можно только с согласия родителей. Так, в статье 34 закона об образовании говорится, что "привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается". В результате трудовое воспитание детей отсутствует, считают в комитете. Формально школьника нельзя обязать даже мыть полы или вытереть доску.

Председатель комитета Ольга Казакова считает, что в законе об образовании нужно прописать, что привлекать к труду детей разрешается с согласия совершеннолетних обучающихся или согласия родителей. То есть уйти от запрета и сделать акцент на разрешении.

В прошлом году Володин провел опрос в своем телеграм-канале об отношении к привлечению школьников к общественно полезному труду. И 92% опрошенных поддержали инициативу. Он тоже выразил непонимание действующей системой.

"Для того чтобы ребенок помыл доску, надо получить разрешение родителей. Чтобы он принимал участие в уборке класса, надо получить разрешение родителей. Но у нас те же родители просят, чтобы трудовое воспитание было неотъемлемой частью тех же программ", — подчеркнул Володин.

Казакова разместила в своем канале старую фотографию.

"Это наша трудовая смена. Кажется, свёклу собирали. И ни у кого из наших родителей не было даже мысли сказать, что государство "использует" детский труд. В какой момент мы докатились до таких формулировок в воспитании подрастающего поколения, не совсем понятно. Хотя и здесь, я полагаю, повлияли волны так называемой "свободы". Только вот свободы от чего? От элементарных трудовых навыков?" - написала она.

Депутат Госдумы Сергей Колунов на заседании призвал вернуть настоящие уроки труда в школы. Уроки технологии не решают этот вопрос. Проблема тем более актуальна, что во многих отраслях не хватает рабочих рук.

"Есть позитивный опыт Советского Союза — школьники работали руками, могли попробовать все и найти себя", - сказал он.

На днях первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что современные дети ничего не умеют делать своими руками. Она призвала вернуть в школу черчение.

Теги: труд, школа, трудовое воспитание



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