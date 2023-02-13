Свердловские власти утвердили план мероприятий на случай террористических атак

В Свердловской области утвержден план мероприятий при установлении в регионе уровней террористической опасности.

В документе прописан план подготовительных мероприятий, а также мероприятия при установлении повышенного - "синего", "желтого" и "красного" уровней террористической опасности. Помимо этого прописаны дополнительные мероприятия и ответственные за них лица. Часть из них должны принять участие в обеспечении учета погибших и пострадавших, другие должны рассмотреть предложения по возмещению вреда и ущерба пострадавшим, а также каждые 4 часа предоставлять губернатору информацию о результатах проводимых мероприятий.

В случае "синего" уровня, ответственные лица должны при необходимости провести инструктаж персонала и подразделений потенциальных объектов террористических посягательств, а также проверить и осмотреть территории Министерства общественной безопасности и подведомственных государственных учреждений на предмет мест, где могут быть заложены взрывные устройства. Помимо этого они также должны принять участие в информировании населении о том, как вести себя в условиях потенциальной угрозы.

В случае "желтого" уровня, ответственные лица помогают с ликвидацией террористических актов, а также проверяют готовность сотрудников и работников Министерства общественной безопасности и подведомственных государственных учреждений к отработке их возможных действий по пресечению террористического акта и спасения людей. На этом уровне уже определяются места для временного размещения людей и места для обеспечения граждан питанием и одеждой.

В случае "красного" уровня, ответственные лица принимают участие в создании пунктов временного размещения людей и обеспечении их питанием и одеждой, а также помогают со спасением людей, охраной имущества, оставшегося без присмотра и содействуют бесперебойной работе спасательных служб.

Каждый из уровней предусматривает выполнение плана предыдущего.