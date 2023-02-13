В Кремле "нет данных" о возможной второй волне мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии данных о новой волне мобилизации в России.

"Нет, нет данных", - приводит "Интерфакс" ответ Пескова журналистам на вопрос о том, имеют ли место данные о новой волне мобилизации в России.

Отметим, заявление прозвучало на фоне того, что граждан США, находящихся в России, призвали немедленно покинуть страну. На сайте посольства Америки опубликовано соответствующее предупреждение. Воздержаться от поездок в РФ предлагается из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине. Проживающим в России или путешествующим по стране гражданам США угрожают задержания, считают в дипломатической миссии. Также в сообщении говорится, что российские власти "могут отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу".

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке". 17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы. Прокуроры вернули более 9 тыс. незаконно мобилизованных в ходе спецоперации граждан, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным. В начале февраля 2023 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой развеял слухи о якобы готовящейся новой волне мобилизации - он заявил, что "слухи о второй волне мобилизации распространяют вредители и предатели, заинтересованные в расколе России".