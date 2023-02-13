13 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Airbus и Boeing российских авиакомпаний будет обслуживать арабская компания

Росавиация выдала сертификат соответствия арабской компании по техобслуживанию Airbus и Boeing.

Компания Global Jet Technic из ОАЭ подтвердила соответствие требованиям федеральных авиационных правил, сообщили в ведомстве.

"Этот документ право на проведение технического обслуживания самолетов Boeing 737, Airbus 318/319/320/321 и Airbus 330 российских авиаперевозчиков", - говорится в сообщении Росавиации.

После введения западных санкций в 2022 году российские авиаперевозчики лишились возможности лицензионного обслуживания своих иномарок.

Теги: Airbus, Boeing, техническое обслуживание, самолет



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