Михаил Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания

Актер Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека в ДТП, попросил прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене лишения свободы на принудительные работы. Об этом передает ТАСС.

"В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания - принудительными работами", - сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.

О том, что Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами, стало известно в конце января.

Напомним, 8 июня 2020 года актер на джипе выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет. После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля. Позже стало известно, что дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.