Уральские эксперты назвали возможную причину землетрясений в Турции и Сирии

Уральские эксперты установили возможную причину недавних разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заведующий лабораторией сейсмометрии института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН Михаил Воскресенский.

По его словам, в мире есть три причины землетрясений: это тектоническое взаимодействие плит, вулканическая деятельность, которая может вызвать землетрясения, и различные техногенные события. По данным ученого, причиной землетрясений в Турции и Сирии стало взаимодействие двух тектонических плит.

"Ожидаемую дату сейсмологи и ученые других направлений не смогли сформулировать и предсказать. Но я считаю, что если мы сможем привлечь к данной проблеме ученых других направлений, и это будет мультидисциплинарная многозадачная команда, которая будет с различных направлений анализировать данное событие, то вероятность предсказаний будет выше", - рассказал Воскресенский, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля. Они также затронули и Сирию. Число жертв составило несколько десятков тысяч человек.