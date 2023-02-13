13 Февраля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре будут судить организатора убийства прокурора, более 20 лет скрывавшегося от правосудия

В Югре будут судить Юрия Чекина за организацию убийства прокурора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в 2000 году, подозреваемый, занимая должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления министерства финансов РФ по ХМАО-Югре, желая отомстить прокурору Юрию Бедерину, заплатил жителю Ханты-Мансийска за убийство Бедерина. Убийца привлек к преступлению двух своих приятелей.

Чекин организовал наблюдение за прокурором, выяснил его маршруты и время передвижения, а также адрес проживания. 25 июля 2000 года нанятый Чекиным убийца трижды выстрелил в потерпевшего из пистолета. От полученных ранений Юрий Бедерин скончался.

Это не единственное убийство, в организации которого, обвиняют Чекина. В 1993 году он похитил деньги предприятия в сумме 15,6 млн руб. Из-за спора о недвижимости и карточных долгов за деньги организовал убийство двух местных бизнесменов в 1996-1998 годы.

Скрываясь от правоохранителей, Чекин в 2010-2011 годы попытался убить бывшего заместителя прокурора автономного округа. Он также нанял убийцу в Ханты-Мансийске. Однако тот добровольно отказаля от правосудия.

Более 20 лет подозреваемый скрывался от правосудия и был задержан в 2021 году.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 17, пп. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства), ч. 4 ст. 33, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 222 УК РФ (подстрекательство к незаконному обороту оружия), ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование), ч. 1 ст. 30, ст. 295 УК РФ (приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов).

Уголовное дело направлено в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для рассмотрения по существу.

Теги: прокурор, убийство, Юрий Чекин, Юрий Бедерин



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