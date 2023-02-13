МИД КНР: Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали над Китаем с 2022 года

В МИД КНР заявили, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с начала 2022 года.

Как отметил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, Вашингтон не получал разрешения на эти полеты у Пекина.

"Незаконный вход воздушных шаров США в воздушное пространство других государств — обычное явление", — цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, за последние несколько дней американские истребители перехватили три высотные цели над Аляской, Канадой и озером Гурон. При этом Вашингтон назвал один из этих шаров китайским аэростатом наблюдения, Пекин заявил, что это гражданский объект, который используется в метеорологических целях.

4 февраля, сразу после того, как аэростат сбили, Минобороны США оформило заявку на защищенный разговор главы ведомства с его китайским коллегой Вэем Фэнхэ, но КНР ее отклонила. Также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о переносе визита в Китай из-за инцидента.