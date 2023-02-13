13 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: kavkazplus.com

В Челябинской области осудили местного жителя, угнавшего с заправки автомобиль с ребенком

Жителя Челябинска приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима за угон автомобиля, в котором находился ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Пьяный мужчина в июле 2022 г. на территории АЗС вблизи деревни Новое Поле пытался угнать припаркованный рядом автомобиль. После неудавшейся попытки угона подсудимый проследовал к автомобилю, заехавшему на территорию заправки, чтобы угнать его. Женщина вышла из машины и пошла к кассе, но, когда обернулась, увидела, что дверь ее автомобиля открывал неизвестный мужчина. Она бросилась к машине, но мужчина ее оттолкнул, сел в автомобиль и уехал. В автомобиле находился ребенок.

Через полчаса автомобиль обнаружили. Мужчина, проехав пару километров, врезался в дорожное ограждение. Ребенок был пристегнут в детском кресле и не пострадал. Мальчика передали матери.

Теги: угон, автомобиль, ребенок,



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