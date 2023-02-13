Пятеро свердловчан находятся в плену ВСУ

В плену Вооруженных сил Украины находится пятеро жителей Свердловской области. Об этом заявил мэр Краснотурьинска Александр Устинов во время встречи с профсоюзными активистами.

"Пятеро наших ребят: трое краснотурьинцев и двое карпинцев находятся там в плену. Они звонили оттуда, общались с родными. Слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу... У них все нормально, кормят достойно, даже сигареты дают", – цитирует слова градоначальника "Вечерний Краснотурьинск".

Напомним, на прошлой неделе из украинского плена вернулись 50 российских военнослужащих. Об этом ранее сообщала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Среди них был один житель Среднего Урала.