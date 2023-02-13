Директор Пушкинского музея Марина Лошак будет работать минимум до апреля

Директор Пушкинского музея Марина Лошак опровергла информацию о своем увольнении. Она отметила, что продолжает работать, ее контракт истекает в апреле, передает РИА Новости.

Ранее экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) сообщил, что Лошак "по личным обстоятельствам" уходит со своего поста. Позже он извинился и отметил, что его информация не подтвердилась.

Позднее пресс-служба ГМИИ им. Пушкина выпустила заявление: "Сегодня в telegram-каналах было распространено сообщение, в котором со ссылкой на личное высказывание М.Д. Лошак утверждается, что она уходит со своего поста по собственному желанию. Сообщаем, что приводимые в кавычках слова не являются цитатой и не произносились М.Д. Лошак. Её контракт истекает 2 апреля сего года, до этого срока она продолжает выполнять свои обязанности".

На прошлой неделе обсуждалась громкая отставка директора другого музея – Третьяковской галереи. С Зельфирой Трегуловой, работавшей в этой должности с 2015 года, не продлили контракт. Ее сменила Елена Проничева, экс-директор Политехнического музея.

Лошак возглавила Пушкинский музей в 2013 году, ее назначил на тот момент министр культуры РФ Владимир Мединский (как и Трегулову). До Лошак Пушкинский музей возглавляла Ирина Антонова, которая пришла на этот пост в 1961 году.