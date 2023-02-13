Губернатор Игорь Бабушкин встретился с астраханскими бойцами в зоне спецоперации

В минувшие выходные губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил бойцов из 177 полка морской пехоты Каспийской флотилии, сообщает пресс-служба главы региона. При этом астраханцам доставили автомобиль «Нива», тёплые вещи, печи-буржуйки, дизель-генераторы, продукты питания, медикаменты, аптечки, квадрокоптеры.

К главе региона обратились несколько бойцов с просьбой разрешить проблемные ситуации их родственников. Все вопросы Игорь Бабушкин лично взял на личный контроль.

«Всем необходимым бойцы обеспечены, настроение боевое, передают землякам привет. Мы, со своей стороны, будем и дальше поддерживать ребят», – сказал Игорь Бабушкин.





Напомним, в дни празднования 300-летия Каспийской флотилии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и командующий флотилией Александр Пешков подписали соглашение, направленное на развитие системы патриотического воспитания молодёжи.

В рамках данного соглашения Астраханская область взяла шефство над первым батальоном 177-го полка морской пехоты, где проходят службу астраханцы.