13 Февраля 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Игорь Бабушкин встретился с астраханскими бойцами в зоне спецоперации

В минувшие выходные губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил бойцов из 177 полка морской пехоты Каспийской флотилии, сообщает пресс-служба главы региона. При этом астраханцам доставили  автомобиль «Нива», тёплые вещи, печи-буржуйки, дизель-генераторы, продукты питания, медикаменты, аптечки, квадрокоптеры.

К главе региона обратились несколько бойцов с просьбой разрешить проблемные ситуации их родственников. Все вопросы Игорь Бабушкин лично взял на личный контроль.

«Всем необходимым бойцы обеспечены, настроение боевое, передают землякам привет. Мы, со своей стороны, будем и дальше поддерживать ребят», – сказал Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области



Напомним, в дни празднования 300-летия Каспийской флотилии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и командующий флотилией Александр Пешков подписали соглашение, направленное на развитие системы патриотического воспитания молодёжи.

Коллаж, российские солдаты, армия(2022)|Фото: Накануне.RU

В рамках данного соглашения Астраханская область взяла шефство над первым батальоном 177-го полка морской пехоты, где проходят службу астраханцы.

Теги: игорь бабушкин, каспийская флотилия, морская пехота



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