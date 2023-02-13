Киев закрывает Артемовск для гражданских лиц

Украинский режим закрывает с сегодняшнего дня Артемовск для всех гражданских лиц, включая волонтеров. Об этом пишут украинские СМИ на сообщение командира ВСУ с позывным "Мадьяр".

Попасть в город можно будет лишь по спецпропускам. Решение объясняется соображениям безопасности.

В украинских телеграм-каналах пишут, что это первый сигнал того, что город может оказаться в окружении. Есть информация, что скоро Артемовск может покинуть генерал Александр Сырский, который руководил его удержанием, чтобы не попасть в плен. Его выведут под предлогом срочного совещания у Зеленского. Но тот не намерен отдавать приказ на отход и готов пожертвовать любым количеством солдат, чтобы удерживать город максимально долго.

Бывший командир "Азова" (террористическая организация, запрещенная в России) Максим Жорин заявил, что никакое западное оружие не может компенсировать те потери, которые боевики несут под Артемовском. И ситуация становится для них все более тяжелой.