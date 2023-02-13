"Челябинское авиапредприятие" накажут за слив сточных вод на земельные участки в СНТ

"Челябинское авиапредприятие" привлекут к административной ответственности за слив сточных вод на земельные участки в СНТ "Аэропорт", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

С очистных сооружений, которые эксплуатирует "Челябинское авиапредприятие" произошел слив сточных вод на земельные участки в СНТ "Аэропорт". Кроме того, предприятие допустило складирование отходов на почве.

Информация направлена в Челябинскую транспортную прокуратуру для принятия мер реагирования. Нарушителю грозит административная ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.