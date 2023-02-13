13 Февраля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Reuters / Firas Makdesi

Ущерб Турции от двух землетрясений – $84 миллиарда, - Bloomberg

Ущерб от двух крупных землетрясений, случившихся в Турции, составит $84 млрд или около 10% ВВП. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла, произошедшие 6 февраля, по прогнозам, нанесли ущерб жилым зданиям на сумму $70,8 млрд, еще $10,4 млрд – потери национального дохода.
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Данные Турецкой конфедерации предприятий и бизнеса приводит Bloomberg. Группа, широко известная как Turkonfed, заявила, что потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в $2,9 млрд. Землетрясения серьезно затронули 10 провинций и 13,5 млн жителей на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии. Расчеты Turconfed были основаны на землетрясениях 1999 г. близ Стамбула, в результате которых погибло около 18 тыс. человек. Число жертв последнего опустошения намного превысило число жертв землетрясения 1999 г., и тысячи людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Согласно отчету, ущерб, нанесенный инфраструктуре Турции, включая дороги и электросети, а также больницам и школам, может привести к тому, что дефицит бюджета страны превысит 5,4% ВВП в этом году при официальном прогнозе в 3,5%. Первоначальные расчеты Bloomberg Economics показали, что расходы, связанные со стихийным бедствием, включая усилия по восстановлению, могут составить около 5,5% ВВП. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что его правительство завершит строительство жилья в течение года, и первоначально было выделено около 100 млрд лир ($5,3 млрд) на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Теги: Турция, ущерб, экономика, ВВП



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