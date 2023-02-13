13 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Маск объяснил, почему ограничил интернет от Starlink для украинских военных

Основатель SpaceX Илон Маск объяснил свое решение ограничить использование спутниковой сети Starlink украинскими военными.

Бывший астронавт NASA Скотт Келли написал Маску в Twitter: "Украина нуждается в вашей постоянной поддержке. Защита <…> – это не наступательная способность. Это выживание, Будут потеряны невинные жизни. Вы можете помочь".

Ранее стало известно, что SpaceX ограничило использование спутникового интернета от Starlink для украинских военных. В частности сообщалось, что они не смогут пользоваться Starlink для запуска дронов.

"Вы достаточно умны, чтобы не глотать [информацию] СМИ и прочую пропагандистскую чушь. Starlink является магистральной сетью Украины, особенно на передовой, где почти все другие сети были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне", - ответил Келли бизнесмен.

Украина по-прежнему может использовать Starlink для гражданской связи и гуманитарной помощи.

В сентябре Маск написал в Twitter, что Starlink предназначен только для мирного использования, а в условиях использования указано, что интернет-соединения не предназначены для военных действий.

Теги: илон маск, starlink, интернет, украина



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