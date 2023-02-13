13 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предлагают бронировать от мобилизации сотрудников сельхоз промышленности

Бронь от участия в спецоперации могут ввести на сельхоз предприятиях. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Он напомнил, что ранее уже звучала инициатива о брони для 10% сотрудников на всех промышленных предприятиях страны, а не только в тех случаях, которые затрагиваются в постановлении правительства. Однако сегодня вопрос встал по поводу мужчин, работающих на сельхоз предприятиях.

"Людей в колхозе и так не хватало, так мобилизация еще забрала. Зимой вроде справлялись, но на носу посевная. Кто поля пахать будет? Бабы? В военкомат обращались, те руками разводят", – написала Иванову жительница уральского села.

Депутат отметил, что замечание вполне разумное, а вопрос стоит поднять на профильном комитете Госдумы по аграрным вопросам.

Теги: сельхоз, сотрудник, бронь, мобилизация, Госдума, Иванов



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