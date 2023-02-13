13 Февраля 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Югре с мэрии взыскали субсидию в 24 миллиона рублей в пользу аэропорта

Администрация Березовского района Югры не выполнила обязательства по выплате из бюджета субсидий аэропорту Сургута, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Деньги воздушная гавань должна была получить для возмещения недополученных доходов в рамках заключаемых ежегодно договоров по предоставлению аэропортовых и наземных услуг. Размер задолженности превысил 24,6 млн рублей.

Наличие задолженности было установлено во время проверки исполнения бюджетного законодательства. В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление главе района. По результатам его рассмотрения задолженность перед воздушной гаванью полностью погашена.

Теги: субсидии, аэропорт, администрация Березовского района



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