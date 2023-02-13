Пьяный уралец устроил дебош на самолете "Москва – Екатеринбург"

В аэропорту Екатеринбурга транспортные полицейские задержали пьяного авиадебошира.

Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово, около пяти часов утра в дежурную часть поступил сигнал, что к приземлившемуся самолету рейсом "Москва – Екатеринбург" срочно требуется наряд полиции. Оперативно прибывшие силовики задержали 40-летнего неработающего жителя Екатеринбурга.

Согласно акту командира воздушного судна, во время полета пассажир, уже будучи пьяным, попросил у бортпроводников спиртное. После отказа мужчина стал активно показывать свое недовольство и выражаться отборной бранью. От медосвидетельствования уралец наотрез отказался.

Дебошира доставили в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово. Там транспортные полицейские составили на него протокол за мелкое хулиганство. В ходе проверки было установлено, что мужчина и ранее неоднократно привлекался по "административке", в том числе и за аналогичные нарушения.