13 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область Москва
Фото: Накануне.RU

Пьяный уралец устроил дебош на самолете "Москва – Екатеринбург"

В аэропорту Екатеринбурга транспортные полицейские задержали пьяного авиадебошира.

Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово, около пяти часов утра в дежурную часть поступил сигнал, что к приземлившемуся самолету рейсом "Москва – Екатеринбург" срочно требуется наряд полиции. Оперативно прибывшие силовики задержали 40-летнего неработающего жителя Екатеринбурга.

Согласно акту командира воздушного судна, во время полета пассажир, уже будучи пьяным, попросил у бортпроводников спиртное. После отказа мужчина стал активно показывать свое недовольство и выражаться отборной бранью. От медосвидетельствования уралец наотрез отказался.

Дебошира доставили в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово. Там транспортные полицейские составили на него протокол за мелкое хулиганство. В ходе проверки было установлено, что мужчина и ранее неоднократно привлекался по "административке", в том числе и за аналогичные нарушения.

Теги: дебошир, рейс, полиция, Кольцово, Екатеринбург



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