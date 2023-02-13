13 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В Перми из окна выпал десятилетний мальчик: пытался спуститься по водосточной трубе

В Перми из окна квартиры, расположенной на третьем этаже по ул. Серпуховская выпал мальчик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел 12 февраля.

Ребенок был госпитализирован с различными травмами. Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В соцсетях местные жители сообщают, что выпавшему ребенку было около 10 лет. Также сообщается, что якобы мальчик был закрыт в комнате, а его мать ненадолго отлучилась. Будто бы ребенок захотел погулять на улице и попытался вылезти в окно по водосточной трубе.

Теги: ребенок, мальчик, падение, окно, водосточная труба



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