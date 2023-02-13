СМИ: В Тыве депутат застрелил человека во время охоты

В Тыве депутат Верховного Хурала республики от "ЕР" во время охоты, предположительно, смертельно ранил человека, передает Telegram-канал Baza. Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". Парламентарий находится под подпиской о невыезде.

Издание приводит подробности трагедии: трое мужчин охотились в районе села Нарын, охотники использовали тепловизоры. Депутат увидел в прицеле объект на расстоянии 100-150 метров и выстрелил из ружья. Позже на месте, где находился "объект", охотники нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Участники охоты сами вызвали полицию.

В конце 2022 года на Камчатке суд отменил приговор экс-депутату Игорю Редькину, застрелившему человека при "охоте" на медведя. Редькин за убийство человека по неосторожности по решению суда первой инстанции получил год ограничения свободы. В прокуратуре сочли, что "при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения".

По версии самого Редькина, по поселку ходил медведь, и бизнесмен решил отпугнуть его выстрелом из карабина. В результате стрельбы погиб 32-летний местный житель. Спустя неделю после происшествия Редькин признался в совершенном.