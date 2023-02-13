Новые санкции ЕС могут затронуть Альфа-банк, - СМИ

Евросоюз может включить в новый пакет санкций четыре российских банка, сообщает Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

По данным издания, ЕС планирует ввести ограничения против Альфа-банка. Названия других кредитных организаций, которым грозят санкции, не уточняются.

По данным собеседников издания, также рассматривается запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, в частности, грузовиков и машин, используемых для строительства.

Дополнительные ограничения могут затронуть экспорт электронных компонентов, которые могут быть использованы в военных целях, пишет РИА Новости.

Кроме того, в санкционный лист могут включить около 130 физлиц и организаций. В черные списки должны войти российские военачальники, журналисты, "работающие на российские государственные СМИ и пропаганду", а также компании и физлица в других странах, которых связывают с военным конфликтом на Украине или с ЧВК "Вагнера".