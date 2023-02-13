Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повысится с 20 февраля

13 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повысится с 20 февраля

Со следующего понедельника жители Екатеринбурга будут платить за проезд в общественном транспорте на 1 рубль больше. Об этом сегодня во время брифинга рассказал замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

С 20 февраля изменится тариф по разовым поездкам, а с 1 марта изменится тарифная линейка по проездным билетам.

"У нас были изменения тарифов с 28 до 32 рублей год назад. Соответственно, сейчас экономическая целесообразность подсказывает, что тариф надо увеличивать. Никаких проблем для горожан мы не видим. К тому же, по ряду тарифных линеек, хотя постановление пока не принято, но там будет не только оставлен определенный тариф, но некоторый тарифный план по стоимости будет снижаться", - заявил Бубнов.

Полученные средства будут направлены на повышение зарплат водительского состава и кондукторов, а также закупку нового транспорта.

О том, что екатеринбуржцев ожидает очередное повышение стоимости проезда в городском транспорте, стало известно еще прошлой осенью. Позже глава города Алексей Орлов заявил, что экономически обоснованная цена проезда в Екатеринбурге составляет 50 рублей, но такую стоимость горожане не потянут. Как и было анонсировано, поездки в городском транспорте Екатеринбурга, включая метро, подорожают на рубль и составят 33 рубля.

Теги: тариф, проезд, общественный транспорт, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети