Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повысится с 20 февраля

Со следующего понедельника жители Екатеринбурга будут платить за проезд в общественном транспорте на 1 рубль больше. Об этом сегодня во время брифинга рассказал замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

С 20 февраля изменится тариф по разовым поездкам, а с 1 марта изменится тарифная линейка по проездным билетам.

"У нас были изменения тарифов с 28 до 32 рублей год назад. Соответственно, сейчас экономическая целесообразность подсказывает, что тариф надо увеличивать. Никаких проблем для горожан мы не видим. К тому же, по ряду тарифных линеек, хотя постановление пока не принято, но там будет не только оставлен определенный тариф, но некоторый тарифный план по стоимости будет снижаться", - заявил Бубнов.

Полученные средства будут направлены на повышение зарплат водительского состава и кондукторов, а также закупку нового транспорта.

О том, что екатеринбуржцев ожидает очередное повышение стоимости проезда в городском транспорте, стало известно еще прошлой осенью. Позже глава города Алексей Орлов заявил, что экономически обоснованная цена проезда в Екатеринбурге составляет 50 рублей, но такую стоимость горожане не потянут. Как и было анонсировано, поездки в городском транспорте Екатеринбурга, включая метро, подорожают на рубль и составят 33 рубля.