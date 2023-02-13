Вблизи Курильских островов произошло землетрясение

Сейсмологи в понедельник в 16:56 (08:56 мск) зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с островом Симушир (средняя группа Большой гряды Курильских островов, Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,6.

"Магнитуда землетрясения составила 5,6. Глубина очага – 110 км", - сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. Подземные толчки на острове Итуруп (близлежащий остров с населением) не ощущались.