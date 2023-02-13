13 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области оштрафовали командира части, заставившего призывников работать на его земельном участке

В Челябинской области командира воинской части, дислоцируемой в Чебаркульском гарнизоне, приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Подполковник в течение 2022 г. неоднократно приказывал подчиненным военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, выезжать к нему на земельный участок для производства безвозмездных строительных работ. В результате военнослужащие длительное время не исполняли обязанности военной службы, но получали денежное довольствие. При этом он не обеспечил срочников необходимыми средствами индивидуальной защиты и питанием.

Также он давал указание подчиненным военнослужащим на перевозку в личных целях строительных материалов для выполнения строительных работ на служебном автомобиле к своему земельному участку.

"Своими действиями подполковник подорвал авторитет Министерства обороны РФ, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", - отметили в суде.

Обвиняемый вину признал и заявил ходатайство о прекращение в отношении него уголовного дела в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Теги: командир, призывник, суд, приговор,



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