13 Февраля 2023
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Фото:Wupr.org

СВР: США отобрали 60 боевиков для подготовки терактов в России

США в январе отобрали для терактов в России и СНГ 60 боевиков, готовят их на базе Эт-Танф в Сирии, сообщает Служба внешней разведки РФ.

"По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии", - говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

По данным ведомства, Вашингтон планирует осуществить заброску боевиков в РФ и СНГ для совершения терактов против дипломатов, госслужащих, силовиков и военных.

* Террористическая организация, запрещена в России

Теги: сша, боевики, теракты, россия



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