Командира спецназа "Ахмат" пытались отравить – Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытке отравления его помощника, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова.

"Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что все, кто контактировал с письмом, поступили в медсанбат, где медики, один из которых оказался токсикологом, им помогли, тяжких последствий удалось избежать.

"Сейчас генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Врачи проводят все необходимые процедуры. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Параллельно идёт расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", - заявил глава Чечни.