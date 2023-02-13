В Екатеринбурге прошла жеребьевка Кубка России по мини-футболу

В Екатеринбурге состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка России по мини-футболу.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, 25 февраля в первом матче "Газпром-Югра" встретится c МФК КПРФ. Во второй игре в этот же день "Синара" поборется с "Норильским Никелем".

На следующий день, 26 февраля, состоятся финал и матч за третье место.

Напомним, что Екатеринбург примет Финал четырех Кубка России по мини-футболу сезона-2022/23. Все матчи пройдут во Дворце игровых видов спорта в уральской столице, который вмещает более 4,5 тысяч зрителей.

Действующим обладателем трофея является екатеринбургский МФК "Синара".