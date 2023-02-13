Недалеко от Туринской Слободы в ДТП пострадали два ребенка

Вчера около 16.30 на 4 км автодороги обход села Туринская Слобода произошло ДТП, в результате которого пострадало двое детей. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель "Ford Focus", выезжая на главную дорогу со второстепенной, не заметила "SsangYung Actyon" и допустила столкновение. В машине виновницы ДТП находились 11-летний мальчик и 6-летняя девочка: оба с травмами были доставлены в больницу. После осмотра ушибов младшую пассажирку отправили домой, а в у мальчика диагностировали перелом кисти. В ГИБДД подчеркнули, что оба ребенка были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка находилась в детском автокресле, что позволило избежать более серьезных травм или даже трагедии.

32-летняя водитель "Ford Focus" имеет стаж вождения три года. По ее словам, при выезде на главную дорогу ее ослепило солнце, из-за чего она и не заметила другое авто. В отношении нее составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ за невыполнение требований ПДД РФ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, а также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД РФ, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего. Освидетельствование показало, что оба водителя трезвы. Проводится проверка.