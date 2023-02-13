13 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Ростелеком

На российском рынке образовался профицит ноутбуков в миллион штук, - "Ъ"

У российских дистрибьюторов электроники в начале года скопилось более миллиона не нашедших покупателя ноутбуков, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из крупных сетей.

По его данным, больше всего на складах поставщиков запас тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio.

Эксперты ожидают, что устройства этих брендов при сохранении курса доллара после февральских и мартовских праздников подешевеют на 10-15%.

Участники рынка связывают затоваривание с ажиотажным спросом на устройства прошлой весной, после начала военных действий на Украине. Тогда дистрибуторы начали активно закупать любую технику про запас. Но в конце 2022 года выстроились цепочки параллельного импорта и серьезная угроза дефицита исчезла.

Напомним, в начале января ввоз в Россию компьютеров и смартфонов по упрощенной системе был продлен на год - постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

Теги: ноутбуки, профицит, электроника



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