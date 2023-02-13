В Тюмень прибыли беженцы из Херсонской области

В Тюмень прибыли 25 жителей Херсонской области. В том числе восемь детей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По данным инфоцентра, группа вынужденных переселенцев добралась до Тюмени в ночь с 11 на 12 февраля. На железнодорожном вокзале беженцев встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и 27 волонтеров из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Молодой Гвардии"и "Молодежки ОНФ". Волонтеры помогли людям с выгрузкой вещей.

По словам прибывших, населенные пункты, где они прежде проживали, регулярно обстреливаются украинскими нацистами. По словам жителя Новой Каховки Херсонской области Дмитрия, на каждый день приходится порядка 35 прилетов.

"Да, там несладко. Ну ничего, победим. Мы рады, что Россия нам помогает, и мы будем с Россией. Мы голосовали. Эти территории будут наши. Надеемся, будет все хорошо", - приводит его слова инфоцентр.

Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения.

Напомним, в ноябре подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированные в правобережной части Херсонской области, были отведены на левый берег Днепра. Правый берег Днепра в рамках объявленной эвакуации тогда покинули более 100 тыс. человек из числа гражданского населения. Правительство России пообещало вывезенным из Херсонской области людям сертификаты на жилье в любом регионе РФ.