Детский омбудсмен Волынец призвала выгнать МакSим, Басту и Егора Криза из "Голос. Дети" за татуировки

Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец сообщила, что собирается обратиться в "компетентные органы" по поводу программы "Голос. Дети" на Первом канале. Детского омбудсмена возмутило, что у наставников – певицы МакSим, рэперов Басты и Егора Крида – на руках имеются татуировки, а у последнего накрашены ногти на руках.

Волынец считает, что накрашенные ногти – это признак "сомнительной сексуальной ориентации". А татуировки она называет "жуткими наколками". Примечательно, что сама Волынец передачу не смотрела – в ее доме "телевизора давно уже нет", но ей нажаловались неравнодушные зрители.

"И все наставники сверкали своими... А вот скажу грубым словом - своими наколками! У мужчин - на руках. А у дамы - на плече. Чем не позорное клеймо?" – пишет один из чутких, неравнодушных зрителей.

Волынец во "ВКонтакте" задается вопросом: "Это недомыслие руководства государственного канала или преднамеренная диверсия против психики наших детей?".

Она полагает, что "особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой".

"Придется готовить обращение в компетентные органы. Иного пути не вижу, потому что взывать к чести и совести лиц, принимающих решения на первом канале, судя по всему, бессмысленно", - добавляет омбудсмен.

В комментариях к посту Волынец часть пользователей ее поддерживает, но часть полагает, что есть проблемы и поважнее: "Что не так с татуировками для начала? Они у большинства у молодёжи сейчас. И кого вы хотели видеть в жюри? Церковный хор?", "В нашей стране нет других забот, чем обсуждать чьи-то наколки. Все сыты, одеты, обуты и с крышей над головой", "Ханжество никого не красит. Давайте все же отделять внешность исполнителя от его творчества. Пушкин писал матерные стихи, отращивал длинные ногти и был масоном. Давайте и Пушкина запретим?".