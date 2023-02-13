Комплексная программа по обеспечению безопасности систем газоснабжения разрабатывается в Новосибирской области

В Новосибирской области развернута работа по обеспечению безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов. Губернатор Андрей Травников по время оперативного совещания в правительстве региона подчеркнул: мероприятия по предотвращению трагедий, подобных произошедшей на прошлой неделе на улице Линейной, нельзя проводить формально. Надо реально проанализировать риски и в ближайшие дни реализовать все необходимые мероприятия.

По уже проведенным мероприятиям для обеспечения безопасности в системах газоснабжения жилых домов, губернатору докладывали министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области работают две крупные организации – Новосибирскоблгаз и «Газпром газораспределение», – которые обслуживают как внешние, так и внутренние системы газораспределения в домах на сжиженном газе. Сейчас специалисты организаций проводят работу по диагностике оборудования, проверяют и внешние сети, и внутренние – во время поквартирного обхода. В первую очередь специалисты газовых организаций проводили работу в домах по спискам, которые были выявлены у задержанных по делу о взрыве дома на Линейной.

Глава минЖКХ региона сообщил, что специалисты министерства уже разрабатывают план долгосрочных мероприятий, среди которых есть и предложения по переводу домов со сжиженного на природный газ. Также есть предложение по установке сигнализаторов утечки газа, дополнил мэр Анатолий Локоть. По его мнению, необходима и профилактическая работа с жителями газифицированных домов, которая позволит исключить риск доступа к газовому оборудования частных организаций.

Задача по обеспечению безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов касается не только Новосибирска, подчеркнул в ходе совещания губернатор. Во многих городских округах и районных центрах есть газифицированные многоквартирных дома. Главам районов, городских округов также важно обеспечить выполнение полного перечня как оперативных, так и долгосрочных мероприятий. При разработке программы губернатор Андрей Травников рекомендовал использовать опыт по обеспечению пожарной безопасности индивидуальных домов, в которых проживают многодетные семьи. Использовать комплексный подход: начиная от технических мероприятий в виде установки датчиков и заканчивая выстраиванием системы профилактики с регулярными обходами, системой инструктажей и информированием.