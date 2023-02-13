13 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Выехала на встречку и устроила ДТП. В Екатеринбурге будут судить виновницу ДТП, в котором погиб мотоциклист

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По версии следствия, 14 сентября около 13.29 обвиняемая управляла "Хендэ IX35", передвигаясь по Кировскому району. Двигаясь к ул. Сыромолотова, в районе дома № 14 по ул. 40-летия Комсомола автоледи решила повернуть налево. В ведомстве отмечают, что водитель должна была убедить в безопасности маневра, однако не убедилась в отсутствии встречных транспортных средств и выехала на встречную полосу. Там она и столкнулась с мотоциклистом. Пострадавший скончался в тот же день в больнице вследствие сочетанной механической травмы головы, туловища и конечностей.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину обвиняемая признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: ДТП, авария, мотоциклист, суд



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