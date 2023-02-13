13 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Francois Lenoir

Посол Келин: Британия готовит законодательство для конфискации активов РФ

Посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил о намерении Великобритании конфисковать замороженные российские активы. Лондон готовит для этого законодательство, заявил дипломат РИА Новости.

По словам посла, практически все западные страны, включая Британию, признают незаконность подобных решений. Пока законов, позволяющих сделать это, нет, однако их изобретением, по словам Келина, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне.

В начале февраля депутат от британской оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект о конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи.

Теги: великобритания, конфискация активов, россия



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